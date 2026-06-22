В Баку арестован мужчина, управлявший на проезжей части детским автомобилем с дистанционным управлением

Инцидент произошёл перед банкетным залом «Qaradağ», расположенным на улице 28 Мая в посёлке Локбатан Гарадагского района.

Уроженец города Сумгайыт Р.Хафиз оглу (1993 г.р.) около 02:30 ночи вывел на проезжую часть игрушечный автомобиль и управлял им с помощью пульта дистанционного управления, сообщает 1news.az со ссылкой на Qaynarinfo.az.

Сотрудники полиции указали ему на недопустимость таких действий - позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол и направлен в суд. На судебном заседании Р.Хафиз оглу выразил сожаление по поводу своего поступка и попросил применить к нему более мягкое наказание, отметив, что вывел на дорогу игрушечный автомобиль, предназначенный для детей.

Согласно решению суда, мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 510.1 Кодекса об административных проступках (мелкое хулиганство), и подвергнут административному аресту сроком на 8 суток.