В Ливане одобрили создание органа по наблюдению за прекращением огня с Израилем

Президент Ливана Джозеф Аун поддержал усилия США и Катара по укреплению режима прекращения огня на всех региональных фронтах, в том числе на юге Ливана.

Как сообщила канцелярия главы республики, Аун провел телефонные переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером, а также премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«В ходе состоявшихся бесед обсуждалась возможность создания координационного органа с целью предотвращения возобновления военных действий, — говорится в тексте, распространенном канцелярией. — Президент Аун одобрил все меры, которые будут способствовать прочному перемирию, и поддержал разработку механизма по наблюдению за прекращением огня».

Ранее переговорные команды, принявшие участие в четырехсторонних консультациях в Бюргенштоке, согласовали создание группы по урегулированию конфликтов, в том числе в Ливане. В совместном заявлении Катара и Пакистана, которые выступают посредниками между США и Ираном, указывалось, что к работе этого органа будут привлечены ливанские представители.

23-25 июня в Вашингтоне пройдет пятый раунд ливано-израильских переговоров под эгидой США. Как сообщила газета Asharq al-Awsat, ливанская делегация, которую возглавляет дипломат Симон Карам, будет настаивать на обсуждении графика вывода израильских войск из южных районов в обмен на обязательство Ливана превратить территорию к югу от реки Литани «в безопасную зону, свободную от оружия».

Источник: ТАСС