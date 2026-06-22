 Вэнс оценил состояние и перспективы американо-иранского диалога | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Вэнс оценил состояние и перспективы американо-иранского диалога

First News Media16:16 - Сегодня
Вэнс оценил состояние и перспективы американо-иранского диалога

По его словам, США и Иран достигли значительного прогресса на переговорах накануне в Бюргенштоке.

«Вчера был очень, очень хороший день. Мы добились очень хорошего прогресса», — сказал он, добавив, что США и Иран заложили прочную основу для заключения итоговой сделки.

«Итоговая сделка — это дом, а мы заложили фундамент. Мы пока не построили сам дом, но заложили хорошую основу», — сказал он.

Вэнс сообщил, что технические переговоры США и Ирана возобновятся в последующие дни или недели.

«Наши команды работают с иранцами, катарцами и пакистанцами, вчера был достигнут прекрасный прогресс. Работа на техническом уровне в Бюргенштоке продолжится в грядущие недели или дни», — указал он.

По утверждению вице-президента, руководство Ирана согласилось вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

«Иранцы согласились вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ в свою страну», — сказал он. Вэнс добавил, что это знаменует собой «первый шаг к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы в Иране». «Это именно то, чего мы хотели, именно то, о чем мы просили [Иран]», — констатировал вице-президент США.

Вэнс допустил, что инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран 22 июня. «Я ожидаю, что это произойдет как минимум на этой неделе, но я думаю, что некоторые из разговоров с инспекторами и с МАГАТЭ могут состояться уже сегодня», — сказал он, отметив, что американская сторона пыталась связаться с инспекторами МАГАТЭ еще в ночь на понедельник.

Касательно Ормузского пролива вице-президент США заявил, что этот водный путь открыт.

«Мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым. И он открыт. Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было. Но мы также хотели убедиться, что мы действительно создали механизм координации, чтобы мы могли разминировать Ормузский пролив», — сказал он.

Источник: ТАСС

Поделиться:
224

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и Туркменистана выступили с заявлениями для прессы - ...

Общество

AQTA проверило «копеечные» яйца 

Общество

В Мардакане обнаружены тела двоих из четырех утонувших - ОБНОВЛЕНО

Мнение

Цифровая интеграция: Азербайджан и Армения переходят к новому партнерству

В мире

Вэнс: У США есть множество вариантов, если не удастся достичь мира с Ираном

Ракетный удар по Воронежу. ВСУ атаковали оборонный завод - ВИДЕО

В Венгрии планируют изменить конституцию ради отстранения действующего президента

Мадьяр заявил о начале операции «Чистилище» против коррупции кабмина Орбана

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Трамп: Вэнс примет участие в подписании меморандума между США и Ираном

Пассажирка рейса Москва-Нахчыван попыталась открыть дверь самолета, перепутав её с туалетом

Трамп: Я не фанат Украины, кроме их женщин

Экс-мэр Луизианы совратила 16-летнего друга сына и попала за решетку

Последние новости

В районе транспортного узла «Кёроглу» изменится схема движения – ФОТО

Сегодня, 17:19

Вэнс: У США есть множество вариантов, если не удастся достичь мира с Ираном

Сегодня, 17:08

Ракетный удар по Воронежу. ВСУ атаковали оборонный завод - ВИДЕО

Сегодня, 17:06

В Венгрии планируют изменить конституцию ради отстранения действующего президента

Сегодня, 17:01

Сердар Бердымухамедов: Сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджаном отвечает долгосрочным интересам двух стран

Сегодня, 16:55

Президент: Мы всегда поддерживали и будем поддерживать политику нейтралитета Туркменистана

Сегодня, 16:52

Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном в транспортно-логистической сфере носит долгосрочный характер

Сегодня, 16:50

На ЧМ по футболу 2026 года выступают семь пар братьев - ФОТО

Сегодня, 16:45

Мадьяр заявил о начале операции «Чистилище» против коррупции кабмина Орбана

Сегодня, 16:40

Вэнс: переговоры по разрешению конфликта Ливана и Израиля идут на постоянной основе

Сегодня, 16:35

Захарова: Армения затягивает и замораживает инициативы с участием Москвы

Сегодня, 16:20

Вэнс оценил состояние и перспективы американо-иранского диалога

Сегодня, 16:16

AQTA проверило «копеечные» яйца 

Сегодня, 16:13

Вэнс заявил, что разморозка иранских активов принесет пользу США

Сегодня, 16:10

В Губинском районе произошел оползень

Сегодня, 15:52

В Мардакане обнаружены тела двоих из четырех утонувших - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:50

Цифровая интеграция: Азербайджан и Армения переходят к новому партнерству

Сегодня, 15:40

Ильхам Алиев наградил посла Азербайджана в Узбекистане орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Сегодня, 15:38

В Ливане одобрили создание органа по наблюдению за прекращением огня с Израилем

Сегодня, 15:35

Суд принял в производство иск Роберта Кочаряна против ЦИК Армении

Сегодня, 15:32
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02