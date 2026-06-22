Вэнс оценил состояние и перспективы американо-иранского диалога

По его словам, США и Иран достигли значительного прогресса на переговорах накануне в Бюргенштоке.

«Вчера был очень, очень хороший день. Мы добились очень хорошего прогресса», — сказал он, добавив, что США и Иран заложили прочную основу для заключения итоговой сделки.

«Итоговая сделка — это дом, а мы заложили фундамент. Мы пока не построили сам дом, но заложили хорошую основу», — сказал он.

Вэнс сообщил, что технические переговоры США и Ирана возобновятся в последующие дни или недели.

«Наши команды работают с иранцами, катарцами и пакистанцами, вчера был достигнут прекрасный прогресс. Работа на техническом уровне в Бюргенштоке продолжится в грядущие недели или дни», — указал он.

По утверждению вице-президента, руководство Ирана согласилось вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

«Иранцы согласились вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ в свою страну», — сказал он. Вэнс добавил, что это знаменует собой «первый шаг к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы в Иране». «Это именно то, чего мы хотели, именно то, о чем мы просили [Иран]», — констатировал вице-президент США.

Вэнс допустил, что инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран 22 июня. «Я ожидаю, что это произойдет как минимум на этой неделе, но я думаю, что некоторые из разговоров с инспекторами и с МАГАТЭ могут состояться уже сегодня», — сказал он, отметив, что американская сторона пыталась связаться с инспекторами МАГАТЭ еще в ночь на понедельник.

Касательно Ормузского пролива вице-президент США заявил, что этот водный путь открыт.

«Мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым. И он открыт. Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было. Но мы также хотели убедиться, что мы действительно создали механизм координации, чтобы мы могли разминировать Ормузский пролив», — сказал он.

Источник: ТАСС