На ЧМ по футболу 2026 года выступают семь пар братьев - ФОТО

В мире футбола часто встречаются случаи, когда родные братья играют за одну команду или сборную.

На чемпионате мира 2026 года выступают семь пар братьев, но только три из них представляют одну команду. Остальные же оказались в разных сборных.

Джон и Харри Суттары, Шотландия и Австралия

Братья появились на свет в шотландском Абердине с разницей практически ровно в два года. Оба являются воспитанниками клуба "Данди Юнайтед", выступают на позиции защитника и успели вместе поиграть за эту команду на профессиональном уровне. Оба покинули "Данди" в 2016 году, но старший - Джон - продолжил карьеру на родине в "Хартс", а младший - Харри - отправился в английский "Сток Сити".

Дезире и Гела Дуэ, Франция и Кот-д"Ивуар

Дезире Дуэ, молодой талант ПСЖ, уже успел зарекомендовать себя как один из лучших молодых футболистов Европы. Его старший брат Гела, играющий за "Страсбур", выбрал сборную Кот-д'Ивуара, где дебютировал в 2024 году. На ЧМ-2026 Гела провел 89 минут в первом туре против Эквадора.

Нико и Иньяки Уильямсы, Испания и Гана

Иньяки и Нико Уильямсы - яркий пример того, как судьбы братьев могут разойтись. Иньяки, старший брат, стал легендой "Атлетик" (Бильбао) и выступал за молодежную сборную Испании, но затем решил сменить гражданство и начать выступать за Гану. В то время как Нико стал одной из главных звезд сборной Испании, выиграв с ней Евро-2024. На ЧМ-2026 он вышел на замену в матче против Кабо-Верде, но не смог спасти команду от ничьей.

Тео и Люка Эрнандесы, Франция

Пожалуй, самые звездные братья на ЧМ. Тео летом ушел из "Милана" и отправился в "Аль-Хилаль", где провел год под руководством Симоне Индзаги. Кажется, останется основным левым защитником сборной.

Люка выиграл свою третью ЛЧ с "ПСЖ", хоть и не был основным. Зимой он поставил у своего дома статую гориллы, которая держит в руках кубок мира-2018.

Брайан Бробби и Деррик Люккассен, Нидерланды и Гана

Эти братья, родившиеся в Амстердаме, имеют разные фамилии, так как являются родными только по матери. Брайан выступает за сборную Нидерландов, а Деррик, после выступлений за различные клубы, решил играть за Гану. Он был включен в состав команды на ЧМ-2026 из-за травмы другого защитника.

Леандро и Жуниньо Бакуна, Кюрасао

Также идут по жизни и международной карьере вместе. Оба начали свою карьеру в "Гронингене", а затем продолжили её в различных клубах Европы. Они помогли сборной Кюрасао выйти на первый в её истории чемпионат мира, хотя дебютный матч закончился поражением от Германии со счетом 1:7.

Ларос и Дерой Дуарте, Кабо-Верде

Оба воспитанники "Спарты" из Роттердама, могли бы играть за сборную Нидерландов, но выбрали разные пути. Ларос выступает за "Академию Пушкаша" в Венгрии, а Дерой - за "Лудогорец" в Болгарии. Их карьеры развиваются параллельно, но в разных странах.

Источник: Oxu.Az