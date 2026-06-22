Ракетный удар по Воронежу. ВСУ атаковали оборонный завод - ВИДЕО

Украинские военные нанесли удар по Воронежу. Судя по кадрам, опубликованным в мониторинговых телеграм-каналах, поражен был Воронежский завод полупроводниковых приборов.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем «несколько высокоскоростных воздушных целей».

При этом оказались повреждены «объекты одного из предприятий Воронежа», фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей.

Кроме того, пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое, заявил Гусев.

Губернатор не уточнил, идет ли речь о налете беспилотников или о ракетном ударе. При этом ранее он сообщал, что в регионе объявлена ракетная опасность.

Вскоре после этого издание Astra и украинский мониторинговый проект Exilenova+ сообщили, что в Воронеже прогремели взрывы, после чего над городом появились клубы дыма.