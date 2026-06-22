В районе транспортного узла «Кёроглу» изменится схема движения – ФОТО

В ближайшие дни в районе транспортного узла «Кёроглу» (со стороны «Пирамиды») будет изменена организация движения.

Как сообщает AYNA, для предотвращения задержек автобусов на данном участке будет создана специальная полоса движения.

Другие транспортные средства смогут двигаться по новой траектории в направлении Национальной гимнастической арены и железнодорожной станции «Кёроглу» - новая схема движения представлена на опубликованной ниже карте.



