В Катаре при взрыве на газораспределительной станции погибли 13 человек, десятки пострадали - ВИДЕО

В результате взрыва на газораспределительной станции в Рас-Лаффане в Катаре погибли 13 человек — граждане Индии и Пакистана.

Как передает ТАСС, об этом сообщил государственный министр по вопросам энергетики эмирата, глава компании QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби.

«В результате инцидента на заводе в Рас-Лаффане 13 человек погибли и 66 пострадали», — сказал он. Аль-Кааби подчеркнул, что произошедшее является «несчастным случаем, а не актом саботажа».

«Инцидент не повлиял на наши экспортные возможности, и мы разработаем четкий план после оценки масштабов ущерба», — сказал он. Госминистр подчеркнул, что «объекты QatarEnergy и порт Рас-Лаффан не будут затронуты пожаром, как и экспорт природного газа». Кроме того, он заверил, что «нет никаких экологических рисков в результате взрыва на заводе в Рас-Лаффане».