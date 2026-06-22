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Эмин Амруллаев рассказал о проблемах в школьных учебниках

First News Media20:00 - Сегодня
Эмин Амруллаев рассказал о проблемах в школьных учебниках

«В наших учебниках имеются серьезные проблемы с содержанием».

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, передает АПА. 

«Следует учитывать, что мы издаем более 300 учебников на разных языках, и когда речь идет об "ошибках", важно понимать, о каких именно ошибках идет речь. Учебники в определенной степени создаются в сжатые сроки. Раньше этот период был еще короче, а сейчас в некоторых случаях занимает 2–3 года. То есть раньше кому-то за шесть месяцев поручали подготовить учебник, которым будут пользоваться сотни тысяч детей. Могли ли в таком учебнике быть ошибки? Конечно.

Теперь процесс устроен иначе. Сначала учебник пишется, затем на один год направляется в общеобразовательные учреждения для апробации. После этого собираются отзывы учителей и учеников, учебник дорабатывается и направляется в соответствующие профильные учреждения. Свои заключения также дают эксперты Государственного экзаменационного центра.

Самое главное — все учебники открыты для общественности. То есть до их печати граждане Азербайджана могут ознакомиться с ними, прочитать и оставить свои замечания. Поэтому мой второй аргумент заключается в том, что если люди, которым небезразлична судьба учебников, обнаружат ошибки до их публикации, это принесет пользу и детям, и нам.

Но если после выхода учебника кто-то, сидя за чашкой чая, находит в нем одну опечатку и преподносит ее как главную проблему азербайджанского образования, я не считаю это чем-то существенным. Опечатки в учебниках были всегда и, думаю, будут и впредь.

Кроме того, мы говорим о весьма неопределенных цифрах. Когда речь идет об ошибках, сколько их имеется в виду? Для меня с математической точки зрения важно, сколько страниц учебников печатается и на скольких из них есть ошибки.

Но если вы спросите меня, есть ли проблемы в учебниках, то ответ — да, они есть. Более того, у наших учебников существуют серьезные проблемы с содержанием. Нам следует обсуждать, соответствуют ли учебники по физике, химии и биологии требованиям будущего поколения.

И здесь, хотя это и не входит напрямую в мои должностные обязанности, я сам могу выступать в роли критика. Если какая-то тема вообще отсутствует в учебнике — это серьезная проблема. Если какая-то тема является лишней — это тоже серьезная проблема. Нужно ли нам изучать именно такой объем материала? Может быть, следует проходить меньше тем? Или, наоборот, изучать другие темы? Возможно, в учебники по истории Азербайджана, азербайджанскому языку, химии или биологии необходимо включить новейшие научные достижения.

Я не видел ни в СМИ, ни в общественных дискуссиях подобной критики. И был бы очень рад, если бы она появилась», — подчеркнул министр.

 

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