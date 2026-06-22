Сборная Ирана оставила послание о мире в раздевалке после матча с Бельгией - ФОТО

Сборная Ирана по футболу после матча второго тура группового этапа чемпионата мира, завершившегося нулевой ничьей с Бельгией, оставила послание в раздевалке, сообщает The Telegraph.

Игра прошла на стадионе в Лос-Анджелесе (США).

В обращении команда поблагодарила принимающую сторону и подчеркнула свои ценности:

«Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем с достоинством. Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство. И спасибо каждому иранцу, который отдал свое сердце, голос и душу за Иран за эти 180 минут. Пусть мир, уважение и дружба воцарятся между всеми народами».

Также в записке были указаны хэштеги «#168» и «#Минаб», которые, по данным СМИ, были оставлены в память о погибших ученицах школы для девочек в городе Минаб во время атаки США и Израиля.