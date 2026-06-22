Финансирование НПО в Азербайджане переводят на принцип «единого окна»

Кабинет министров Азербайджана утвердил единый порядок финансирования неправительственных организаций из государственного бюджета. Соответствующее постановление № 188 от 22 июня 2026 года подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ принят во исполнение пункта 4.3 указа Президента Азербайджана № 560 от 29 декабря 2025 года об усовершенствовании деятельности Агентства государственной поддержки НПО.

Согласно утверждённому Правилу, все виды финансирования неправительственных организаций — через конкурс и вне конкурса, включая государственные заказы и субсидии — будут осуществляться по принципу «единого окна» совместно с Агентством государственной поддержки НПО. Это распространяется на средства, выделяемые структурами-донорами: организациями, предоставляющими гранты юридическим и физическим лицам и муниципалитетам, Фондом молодёжи, Агентством развития малого и среднего бизнеса, а также Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Координация будет вестись через информационную систему «Государственная поддержка неправительственных организаций», действующую на базе «Информационной системы электронного правительства». Собственником и оператором системы выступает Агентство государственной поддержки НПО. Через неё будут проходить обмен информацией, запросы, обращения, а также подписание договоров и иных документов усиленной электронной подписью.

Правило предусматривает три вида грантовых конкурсов — малый, большой и грант на поездки. Для малого гранта установлен верхний предел в 30 000 манатов, для гранта на поездки — 15 000 манатов. Нижняя граница большого гранта составляет 30 000 манатов, а его верхний предел определяется по каждому конкурсу отдельно. В течение одного календарного года одна организация может получить финансирование лишь по одному проекту на каждого донора, за исключением грантов на поездки.

Экспертиза проектов проводится в три этапа — техническая экспертиза, оценка привлечённой группой экспертов и итоговая оценка, на каждый из которых отводится по 30 дней. Оценка осуществляется по 100-балльной системе. Финансироваться могут только организации, прошедшие государственную регистрацию в Азербайджане; средства перечисляются в манатах на банковский счёт НПО.

Постановлением предусмотрено, что до начала функционирования информационной системы соответствующие процедуры будет осуществлять непосредственно Агентство государственной поддержки НПО.