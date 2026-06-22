 Финансирование НПО в Азербайджане переводят на принцип «единого окна» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Финансирование НПО в Азербайджане переводят на принцип «единого окна»

First News Media20:20 - Сегодня
Финансирование НПО в Азербайджане переводят на принцип «единого окна»

Кабинет министров Азербайджана утвердил единый порядок финансирования неправительственных организаций из государственного бюджета. Соответствующее постановление № 188 от 22 июня 2026 года подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ принят во исполнение пункта 4.3 указа Президента Азербайджана № 560 от 29 декабря 2025 года об усовершенствовании деятельности Агентства государственной поддержки НПО.

Согласно утверждённому Правилу, все виды финансирования неправительственных организаций — через конкурс и вне конкурса, включая государственные заказы и субсидии — будут осуществляться по принципу «единого окна» совместно с Агентством государственной поддержки НПО. Это распространяется на средства, выделяемые структурами-донорами: организациями, предоставляющими гранты юридическим и физическим лицам и муниципалитетам, Фондом молодёжи, Агентством развития малого и среднего бизнеса, а также Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Координация будет вестись через информационную систему «Государственная поддержка неправительственных организаций», действующую на базе «Информационной системы электронного правительства». Собственником и оператором системы выступает Агентство государственной поддержки НПО. Через неё будут проходить обмен информацией, запросы, обращения, а также подписание договоров и иных документов усиленной электронной подписью.

Правило предусматривает три вида грантовых конкурсов — малый, большой и грант на поездки. Для малого гранта установлен верхний предел в 30 000 манатов, для гранта на поездки — 15 000 манатов. Нижняя граница большого гранта составляет 30 000 манатов, а его верхний предел определяется по каждому конкурсу отдельно. В течение одного календарного года одна организация может получить финансирование лишь по одному проекту на каждого донора, за исключением грантов на поездки.

Экспертиза проектов проводится в три этапа — техническая экспертиза, оценка привлечённой группой экспертов и итоговая оценка, на каждый из которых отводится по 30 дней. Оценка осуществляется по 100-балльной системе. Финансироваться могут только организации, прошедшие государственную регистрацию в Азербайджане; средства перечисляются в манатах на банковский счёт НПО.

Постановлением предусмотрено, что до начала функционирования информационной системы соответствующие процедуры будет осуществлять непосредственно Агентство государственной поддержки НПО.

Поделиться:
483

Актуально

Политика

Главу бакинского офиса СЕ вызвали в МИД Азербайджана

Политика

Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили развитие сотрудничества

Общество

Финансирование НПО в Азербайджане переводят на принцип «единого окна»

Xроника

От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Президента ...

Общество

Трагические подробности происшествия в Баку, в результате которого погибли 4 человека - ВИДЕО

В Агдаме при раскопках обнаружены человеческие останки

Финансирование НПО в Азербайджане переводят на принцип «единого окна»

Эмин Амруллаев рассказал о проблемах в школьных учебниках

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Стали известны подробности внезапной смерти звезды сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем

Потерявший дочь Фархад Мехдиев: Не позволяйте своим детям и близким кататься на байке

Погибшая в ДТП дочь адвоката Фархада Мехдиева управляла мотоциклом без прав  – ВИДЕО 

С 1 июля в Азербайджане будет повышен пенсионный возраст для женщин

Последние новости

Месси побил рекорд Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Сегодня, 22:40

Трагические подробности происшествия в Баку, в результате которого погибли 4 человека - ВИДЕО

Сегодня, 22:20

РФ отправит в Армению транзитом через Азербайджан партию удобрений

Сегодня, 22:00

Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили развитие сотрудничества

Сегодня, 21:40

В Агдаме при раскопках обнаружены человеческие останки

Сегодня, 21:20

Умер продюсер, открывший Уитни Хьюстон и Патти Смит

Сегодня, 21:00

Азербайджанские альпинистки поднялись на вершину Монте-Патерно в Доломитовых Альпах

Сегодня, 20:40

Финансирование НПО в Азербайджане переводят на принцип «единого окна»

Сегодня, 20:20

Сборная Ирана оставила послание о мире в раздевалке после матча с Бельгией - ФОТО

Сегодня, 20:19

Эмин Амруллаев рассказал о проблемах в школьных учебниках

Сегодня, 20:00

От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Президента Туркменистана - ФОТО

Сегодня, 19:46

Айдын Сулейманлы назвал незабываемой победу над чемпионом Магнусом Карлсеном

Сегодня, 19:31

Главу бакинского офиса СЕ вызвали в МИД Азербайджана

Сегодня, 19:15

Министр прокомментировал возможное изменение зарплат учителей при увеличении их рабочего времени после уроков

Сегодня, 19:00

США выдали 60-дневную лицензию на торговлю иранской нефтью

Сегодня, 18:45

Извлечены тела 3 из четырех человек, утонувших в море в Мардакянах, поиски одного продолжаются - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

В Катаре при взрыве на газораспределительной станции погибли 13 человек, десятки пострадали - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Спикер Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства посетил Милли Меджлис - ФОТО

Сегодня, 18:00

Опубликован временный график подачи воды по районам Баку

Сегодня, 17:55

В районе транспортного узла «Кёроглу» изменится схема движения – ФОТО

Сегодня, 17:19
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02