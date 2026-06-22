Месси побил рекорд Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по количеству голов на чемпионатах мира по футболу.

Как передают иностранные СМИ, 22 июня аргентинец забил мяч в ворота национальной команды Австрии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026. Гол стал 17-м в карьере Месси на чемпионатах мира. Он побил рекорд немца Мирослава Клозе, в активе которого 16 голов.

Месси выступает на шестом чемпионате мира. Немец участвовал в четырех мундиалях. Рекорд принадлежал Клозе с 2014 года.