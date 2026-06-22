Министр: Запретить репетиторство в Азербайджане невозможно

Запретить репетиторство в Азербайджане невозможно, а подобное решение не принесет положительных результатов в сфере образования.

Oб этом в интервью Trend заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По словам министра, создание абсолютно одинаковых условий для всех абитуриентов не полностью соответствует принципам конкурентной системы поступления. При этом он отметил, что хотя запрет репетиторства теоретически возможен, на практике реализовать такую инициативу невозможно.

"Я не верю, что запрет репетиторства даст какой-либо положительный результат с точки зрения обучения и развития человека", — подчеркнул Амруллаев.

Министр также высказался за изменение подхода к системе высшего образования. По его мнению, поступление в университет не должно быть сложным, тогда как получение диплома должно требовать серьезных знаний и усилий.

"Любой желающий должен иметь возможность получить высшее образование. Поступление на высшее образование не должно быть трудным, окончить высшее образование должно быть трудно", — заявил он.

Амруллаев обратил внимание на то, что сегодня более 85–90 процентов студентов успешно завершают обучение в вузах. По его мнению, именно этот показатель должен вызывать больше вопросов, чем сложность поступления.

Министр отметил, что подготовка квалифицированных специалистов требует высокой требовательности и значительных усилий со стороны студентов, а путь к профессиям, таким как инженерия, не может быть легким ни в одной стране мира.