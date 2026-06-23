ЕС запускает Connectivity Agenda Platform для развития Среднего коридора

Европейский Союз запустил Connectivity Agenda Platform — новую платформу для координации транспортных, энергетических и цифровых проектов вдоль Среднего коридора, соединяющего Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию и Европу, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

Выступая на конференции по запуску платформы, Кос сказала, что новая платформа должна вывести сотрудничество между странами маршрута на новый уровень, объединяя отдельные инициативы в единую стратегию развития транспортной и логистической связности региона.

«Connectivity Agenda Platform позволит нам связать отдельные инициативы и выработать общее видение развития связности в более широком регионе. Она также поможет сформировать портфель приоритетных проектов, которые действительно имеют значение», — сказала Кос.

Платформа также призвана облегчить привлечение финансирования, объединяя правительства, международные финансовые институты и частных инвесторов вокруг общей инвестиционной повестки.

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) рассматривается ЕС как важная альтернатива традиционным маршрутам торговли между Европой и Азией. Однако его развитие по-прежнему сдерживается ограниченной пропускной способностью и длительными сроками перевозок. Сейчас доставка грузов от границы Китая и Казахстана до Румынии может занимать до 45 дней.

«Мы хотим сократить этот срок до 15 дней — это значительно быстрее, чем доставка морским транспортом в Европу», — заявила Кос.

Среди основных «узких мест» маршрута она назвала отсутствующие звенья железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, ограничения пропускной способности и другие инфраструктурные разрывы. Дополнительными препятствиями остаются различия в пограничных процедурах, несовместимость систем и административные задержки.

Для решения этих проблем ЕС намерен инвестировать в модернизацию транспортной инфраструктуры, цифровизацию таможенных процедур и гармонизацию регулирования между странами региона.

По словам Кос, подписываемые в рамках инициативы проекты с участием ЕС предусматривают выделение более 80 млн евро европейского финансирования и способны мобилизовать свыше 2 млрд евро инвестиций в транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру.

Источник: Report