 Президенты Азербайджана и Туркменистана ознакомились с ходом строительства Шушинской мечети - ФОТО | 1news.az | Новости
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Президенты Азербайджана и Туркменистана ознакомились с ходом строительства Шушинской мечети - ФОТО

First News Media13:50 - Сегодня
Президенты Азербайджана и Туркменистана ознакомились с ходом строительства Шушинской мечети - ФОТО

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов ознакомились с ходом строительных работ в Шушинской мечети.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал глав государств Азербайджана и Туркменистана о проделанной работе.

Отмечалось, что мечеть, фундамент которой был заложен Президентом Азербайджана в 2021 году, возводится как новый современный символ исторического города.

Мечеть, строящаяся в форме цифры 8 как символ Дня Победы, будет состоять из главного и административного зданий, а также мужской и женской комнат для омовения. Два минарета мечети высотой 73 метра будут символизировать цифру 11, как знак освобождения города Шуша в одиннадцатом месяце года.

Фасад здания будет украшен геометрическими узорами, аналогичными тем, что украшают минареты древней Шушинской мечети. Мечеть строится при поддержке PAŞA Holding.

Возводимая мечеть является одним из важных проектов строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Она отражает возрождение Карабаха и приверженность нашего народа национально-духовным ценностям.

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