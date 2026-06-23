В эти дни в Баку ожидаются интенсивные осадки 

По прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 24 июня до утра 25 июня ожидаются периодические дожди.

В отдельных районах полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки и грозы.

В районах Азербайджана неустойчивая дождливая погода сохранится до 29 июня. В отдельных местах ожидаются интенсивные и сильные осадки, грозы, возможен град.

Ожидается повышение уровня воды в реках - не исключается прохождение кратковременных паводков и селевых потоков на некоторых горных реках.