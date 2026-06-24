На Земле возможны магнитные бури

Геомагнитные возмущения, которые могут усилиться до магнитных бурь низкого уровня, возможны 24-25 июня.

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Земля сегодня проходит через "рукав" быстрого солнечного ветра - виден на анимации. Скорость уже с утра растет, но незначительно. Сегодня-завтра в этой связи возможны геомагнитные возмущения. С вероятностью 1/3 дорастет до магнитных бурь низкого уровня", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на Солнце наблюдается умеренная активность.