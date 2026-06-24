В Сабирабаде начало работу региональное совещание, посвященное развитию хлопководства

24 июня в Сабирабадском районе проходит региональное совещание по обсуждению предстоящих задач для достижения целей, предусмотренных в сфере хлопководства в «Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы», утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2026 года.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, мероприятие организовано в целях исполнения поручений, данных на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, прошедшем 25 мая 2026 года и посвященном вопросам сельского хозяйства, и обеспечения скоординированной, гибкой и эффективной реализации по регионам мер, предусмотренных в Государственной программе.

В совещании принимают участие представители профильных государственных структур, фермеры и предприниматели из Нефтчалинского, Сальянского, Билясуварского, Имишлинского, Бейляганского, Физулинского, Агджабединского, Агдамского, Тертерского, Бардинского, Геранбойского, Евлахского, Кюрдамирского, Сабирабадского, Саатлинского, Зардабского районов, специализирующихся в сфере хлопководства.