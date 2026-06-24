МЧС пришло на помощь водителю, заблокированному в автомобиле после аварии в Баку - ВИДЕО

На горячую линию МЧС поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе столицы, в результате которого человек оказался зажат в автомобиле.

В связи с поступившим сообщением к месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

При оценке обстановки на месте было установлено, что автомобиль марки Ford врезался в бордюр, в результате чего произошло ДТП. Водитель машины получил телесные повреждения различной степени тяжести и оказался зажат в деформированном транспортном средстве.

С помощью специального спасательного оборудования сотрудники МЧС извлекли из автомобиля пострадавшего - Аббасова Халида (1987 г.р.) - и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.