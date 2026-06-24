ЕС проконсультирует Армению по строительству дорог вдоль границы с Турцией

Евросоюз намерен оказать консультационную помощь Армении при строительстве дорог к КПП на границе с Турцией, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры РА Давид Худатян.

Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении подписало меморандум о намерениях с Еврокомиссией и Европейским инвестбанком.

«Инициатива предусматривает содействие подготовительным работам по стратегическим дорожным направлениям Ахурик—Каян и Маргара—Каян, которые свяжут пограничные пропускные пункты (на границе с Турцией – ред.) с дорожной сетью Армении», — написал Худатян.

Отмечается, что на первом этапе Европейский инвестиционный банк предоставит Армении консультационную поддержку для определения объема необходимых исследований и разработки решений для указанных дорожных проектов, цель которых способствовать развитию региональных транспортных связей и укреплению роли страны как надежного транспортного и логистического узла.

Источник: Sputnik Армения