Сахиба Гафарова: Исламский мир по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами

Несмотря на богатое историческое и культурное наследие, огромные природные и человеческие ресурсы, сегодня исламский мир по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 20-й сессии Конференции Парламентского союза стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

По ее словам, бедность, социально-экономическое неравенство, вооруженные конфликты, гуманитарные кризисы, терроризм и экстремизм серьезно влияют и ограничивают усилия по устойчивому развитию.

"Для преодоления этих проблем и полной реализации своего потенциала исламскому миру необходимы единство и солидарность, основанные на исламских ценностях, таких как мир, толерантность, гармония и справедливость", - сказала спикер.

Гафарова также подчеркнула, что в современном мире мусульманским странам как никогда важно действовать сообща, поддерживать друг друга и работать над достижением общих целей.