Главу бакинского офиса СЕ вызвали в МИД Азербайджана

22 июня глава Бакинского офиса Совет Европы Петер Зих был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили в МИД.



В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с решением, принятым 18 июня Европейский суд по правам человека против нашей страны. Было подчеркнуто, что данное решение является несправедливым, предвзятым и противоречит положениям международного права.



Было отмечено, что в решении по делу «Чирагов и другие против Армении» от 16 июня 2016 года был установлен факт фактической оккупации азербайджанских территорий Арменией, а также существование оккупационного режима благодаря прямой военной и финансовой поддержке со стороны Армении. В этой связи было заявлено, что использование в нынешнем решении обозначения «НКР» («Нагорно-Карабахская Республика») в отношении указанных территорий как самостоятельного субъекта противоречит международному праву и судебным процедурам.



Кроме того, была выражена обеспокоенность использованием в указанном решении терминологии, противоречащей международно признанному суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Было заявлено, что такие формулировки, как «линия соприкосновения между Азербайджаном и НКР», а также упоминания армии, органов власти, генерального прокурора и омбудсмена самопровозглашённого режима являются попыткой легитимизации бывшего незаконного сепаратистского режима.



В ходе встречи до сведения собеседника было доведено, что Азербайджанская Республика решительно отвергает данное решение суда, а азербайджанская сторона рассмотрит все возможные средства для защиты своих законных интересов и предпримет соответствующие шаги.