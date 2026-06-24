Депутат: Азербайджан является одним из ключевых акторов, выступающих с мирными инициативами в регионе

Возрастающая роль Азербайджана в сферах энергетики, транспорта и безопасности расширяет его возможности влияния как в регионе, так и на глобальном уровне.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде на конференции «Азербайджан как средняя держава: внешняя политика, региональное влияние и глобальное участие».

Депутат отметил, что Азербайджан является одним из основных акторов, выступающих с мирными инициативами в регионе: «Создавая новые реалии на Южном Кавказе, Азербайджан вносит вклад в мирные процессы и за пределами региона».

По его словам, Азербайджан выступал посредником между различными странами: «Контакты между Израилем и Сирией, а также между Турцией и Израилем являются тому примером. Кроме того, в Баку проходили встречи между военным руководством НАТО и России».

Исмаилзаде подчеркнул, что миротворческая и гуманитарная деятельность Азербайджана имеет важное значение: «Азербайджанские военнослужащие участвовали в международных миссиях в таких странах, как Афганистан и Ирак, внося вклад в поддержание мира. Азербайджан оказывает гуманитарную помощь более чем 40 странам и участвует в программах развития».

Он также добавил, что роль Азербайджана в энергетической и транспортной сферах имеет стратегическое значение: «Азербайджан расположен на основных транспортных коридорах, соединяющих Европу и Азию. На фоне происходящих в регионе конфликтов транзитные возможности страны продолжают расти. В условиях закрытия некоторых воздушных пространств маршруты, проходящие через Азербайджан, выступают в качестве альтернативного и надежного канала сообщения. Азербайджан также вносит существенный вклад в энергетическую безопасность и расширяет доступ к новым рынкам. Выдвигаются инициативы и в сфере зеленой энергетики. При участии Азербайджана формируются зеленые энергетические коридоры, соединяющие Центральную Азию и Европу».

Г.Агаев