Русиф Гусейнов: Статус Азербайджана как «средней державы» уже официально сформирован 

Хотя понятие «средняя держава» не имеет четких критериев, в целом на этот статус могут претендовать государства, способные проецировать свое влияние на региональном и глобальном уровнях.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил директор Центра Топчубашева Русиф Гусейнов на конференции «Азербайджан как средняя держава: внешняя политика, региональное влияние и глобальное участие».

По его словам, Азербайджан на протяжении многих лет стремился формировать свою стратегию с учетом региональных реалий. Эксперт подчеркнул, что после 2020 года во внешней политике Азербайджана были определены новые направления: «Успешно развиваются связи со странами Центральной Азии, особенно в рамках Организация тюркских государств и проекта Средний коридор. Южное направление также входит в число приоритетов. Азербайджан является частью ближневосточной геополитики и выступает с инициативами в области мирной дипломатии в этом регионе».

Эксперт заявил, что статус Азербайджана как «средней державы» уже сформировался на официальном уровне. Гусейнов подчеркнул необходимость усиления работы на международном академическом и аналитическом уровнях: «Важно продвигать концепцию Азербайджана как «средней державы» с участием зарубежных авторов и международных платформ. Проведение конференций за рубежом и более широкое освещение этой темы в академической литературе будут способствовать укреплению данного статуса».

Г.Агаев