Фариз Исмаилзаде: Активное участие Азербайджана в международных организациях подтверждает его статус «средней державы»

Активное участие и дипломатические инициативы Азербайджана в международных организациях считаются одним из ключевых факторов, подтверждающих его статус «средней державы».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде в ходе своего выступления на конференции «Азербайджан как средняя держава: внешняя политика, региональное влияние и глобальное участие», организованной Центром анализа международных отношений (ЦАМО).

Депутат отметил, что Азербайджан играет важную роль в международных организациях: «В 2011 году наша страна была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН и в этот период внесла свой вклад в вопросы международного мира и безопасности».

По его словам, Азербайджан успешно председательствовал в Движении неприсоединения: «Наше председательство было настолько успешным, что государства-члены попросили продлить его срок еще на один год. В этот период были выдвинуты такие новые инициативы, как Молодежная сеть и Парламентская сеть».

Ф. Исмаилзаде также упомянул проведение саммита COP29 в Баку: «Это мероприятие внесло серьезный вклад в глобальную климатическую политику и стало дипломатическим успехом Азербайджана».

Депутат добавил, что Азербайджан также принимал активное участие в создании региональных организаций: «Наша страна играет важную роль в формировании таких платформ, как ГУАМ и Организация тюркских государств».

Он подчеркнул, что Азербайджан занимает активную позицию и на других международных платформах: «Наше участие в Организации исламского сотрудничества и трехсторонний формат Турция — Азербайджан — Пакистан имеют важное значение с точки зрения региональной безопасности».

Гафар Агаев