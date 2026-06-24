Президент: Преступления, совершенные против исламского культурного наследия на наших землях, несомненно, являются открытым проявлением исламофобии

Преступления, совершенные против исламского культурного наследия на наших землях, несомненно, являются открытым проявлением исламофобии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 20-й Сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

В обращении главы государства отмечается, что сегодня в мире широкий размах приобретают насаждение ненависти к мусульманам, посягательство на исламское культурное наследие и осквернение исламских ценностей.

«Сожжение нашей священной книги «Корана» и публикация карикатур на пророка Мухаммеда (мир ему) никоим образом не могут быть оправданы свободой выражения мнения и совершенно неприемлемы. Исламофобия – это не только состояние нетерпимости к мусульманам, но и опасная тенденция, представляющая угрозу взаимопониманию и мирному сосуществованию. Вызывает разочарование тот факт, что некоторые политические круги на Западе, а также такие международные институты, как Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы, внушая антиисламские настроения, предпринимают попытки отождествлять ислам с экстремизмом и терроризмом, сформировать предвзятое представление о нашей религии и представить ее как источник опасности», - говорится в обращении.