Фархад Мамедов: Франция не может добиться желаемого результата против Азербайджана

Умение сказать «нет» крупной державе - одна из главных характеристик «средней державы».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в ходе своего выступления на конференции «Азербайджан как средняя держава: внешняя политика, региональное влияние и глобальное участие», организованной Центром анализа международных отношений (ЦАМО).

«Сказать „да“ легко, так как в этом случае можно получить определенные привилегии. Но сказать крупной державе „нет“ и остаться на этой позиции - это уже показатель силы. Азербайджан продемонстрировал это в 2008–2009 годах во время процесса нормализации армяно-турецких отношений, а также на фоне инициатив России касательно ОДКБ и Евразийского экономического союза. После 2020 года этот подход стал проявляться еще более отчетливо», - сказал Мамедов.

Эксперт отметил, что возможности крупных держав не всегда гарантируют желаемый результат: «Франция - крупная держава: она является постоянным членом Совета Безопасности ООН, обладает ядерным оружием и мощным военно-промышленным потенциалом. Однако, несмотря на это и вопреки мобилизации всех своих возможностей, она не может добиться желаемого результата против Азербайджана. А это показывает, что если государство способно сказать крупной державе „нет“ и отстоять эту позицию, оно уже может выступать в качестве средней державы».

Ф. Мамедов подчеркнул, что способность принимать независимые решения является в данном контексте одним из главных критериев: «Территория, население или другие показатели важны, но сегодня ключевой вопрос заключается в проведении независимой политики и защите национальных интересов».

Гафар Агаев