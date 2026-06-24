Пассажиры снимали на видео опасную езду водителя, находящегося под воздействием наркотиков - ВИДЕО

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками подразделения экологического контроля Дорожно-патрульной службы Главного управления Государственной дорожной полиции, был задержан водитель автомобиля марки Khazar Эльгюн Ахмедов, который грубо нарушил общественный порядок, совершая действия, квалифицируемые как автохулиганство.

В ходе расследования было установлено, что Э. Ахмедов совершал противоправные действия, демонстративно нарушая покой граждан, находясь под воздействием наркотических средств и управляя арендованным автомобилем, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что пассажиры, фактически находившиеся в шаге от трагедии, вместо того чтобы попытаться остановить водителя и предотвратить противоправное поведение, снимали происходящее на видео, тем самым ещё больше поощряя его опасные действия.

Собранные в отношении Э. Ахмедова материалы были направлены в суд. Решением суда он лишён права управления транспортными средствами сроком на один год и подвергнут административному аресту на один месяц.

«Соблюдение ПДД - это не только требование закона, но и показатель уважения к человеческой жизни. Любые действия, выходящие за рамки установленных правил, создают угрозу безопасности и влекут за собой правовую ответственность» - отмечается в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.