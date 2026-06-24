 Джавид Велиев: Несмотря на усилия США, Азербайджан не присоединился к антииранским планам  | 1news.az | Новости
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Политика

Джавид Велиев: Несмотря на усилия США, Азербайджан не присоединился к антииранским планам 

First News Media13:28 - Сегодня
Джавид Велиев: Несмотря на усилия США, Азербайджан не присоединился к антииранским планам 

Внешняя политика Азербайджана и этапы развития с точки зрения концепции «средней державы» заслуживают внимания.

Как передает 1news.az, об этом сказал член правления Центра анализа международных отношений Джавид Велиeв на конференции «Азербайджан как средняя держава: внешняя политика, региональное влияние и глобальное участие».

По его словам, период независимости Азербайджана можно разделить на три этапа с точки зрения внешней политики и концепции «средней державы». «Первый этап охватывает период до 2003 года и в основном характеризуется как сбалансированная внешняя политика. Период после 2003 года уже позволяет анализировать Азербайджан в рамках концепции «средней державы». В выступлениях президента Ильхама Алиева, посвященных внешней политике, одним из ключевых акцентов была независимая внешняя политика и то, что мы сегодня называем «стратегической автономией», фактически является продолжением сформированных в то время принципов».

Эксперт отметил, что период до освобождения оккупированных территорий был этапом формирования стратегической автономии Азербайджана: «В этот период Азербайджан, сохраняя независимость во внешней политике, принимал важные решения. В период администраций Джорджа Буша и Барака Обамы звучали утверждения о возможном использовании фактора Азербайджана в контексте возможного вмешательства против Ирана, однако Баку этого не допустил, и это стало показателем его стратегической автономии. Одновременно концепция «дипломатии наступления», озвученная президентом в 2004 году на встрече с представителями диаспоры, фактически выражала проактивную внешнюю политику, что считается одной из ключевых характеристик средних держав».

По его словам, Азербайджан и раньше был «средней державой», но после освобождения оккупированных земель этот статус стал более очевидным: «Потому что к государству, территории которой оккупированы обычно не применяют понятие «средней державы». Во Второй Карабахской войне Азербайджан применил подход «умной силы» - то есть, сочетание мощи военной и дипломатической для достижения результата. Эта победа была итогом долгосрочной продуманной политики, и именно после этого статус «средней державы» в отношении Азербайджана стал более широко признаваться».

Велиев сказал, что на нынешнем этапе ключевой задачей является сохранение этого статуса: «В регионе продолжается реализация планов как региональных, так и крупных мировых держав. Азербайджан превратился из страны без выхода к открытым морям в важное транзитное государство, а геополитические процессы последних лет усилили значение Среднего коридора, укрепив его стратегическую роль. Это одновременно создает как возможности, так и определенные риски».

Эксперт добавил, что активность Азербайджана во внешней политике особенно возросла после успешной реализации энергетических проектов: «Доходы от энергетических ресурсов расширили возможности страны на международной арене. В будущем ключевую роль будут играть человеческий капитал, качественные и эффективные людские ресурсы, а также экономическая мощь. Военная сила и интеллектуальный потенциал также должны опираться на эти ресурсы, а в современную эпоху важнейшим элементом этого процесса являются технологии».

Г.Агаев

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