Мужчина, отравившийся уксусной кислотой, скончался в больнице Баку

В Баку зафиксирован случай смерти мужчины, госпитализированного после отравления уксусной кислотой.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел 12 июня на территории Бинагадинского района. Житель Бейляганского района, 1977 года рождения, Ялчин Абдуллаев был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом «отравление уксусной кислотой».

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 22 июня мужчина скончался в больнице. Обстоятельства, при которых произошло отравление, на данный момент остаются невыясненными.

По данному факту проводится расследование.