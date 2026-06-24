Помощник Президента: Планируется разработка механизмов страхования в хлопководстве

Сегодня производственная система в сфере хлопководства в Азербайджане вступила в стадию самостоятельного и устойчивого развития.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, об этом сказал на региональном совещании по развитию хлопководства помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом территориально-организационных вопросов Администрации Президента Зейнал Нагдалиев.

Он отметил, что в настоящее время в стране функционирует 15 компаний, специализирующихся на хлопководстве. Эти компании самостоятельно определяют площади посевных угодий, заключают прямые контракты с фермерами и организуют производственный процесс без внешнего вмешательства.

Помощник Президента также отметил, что планируется продолжение субсидирования хлопководческой продукции, подготовка страховых механизмов для снижения рисков, связанных с колебаниями цен на международных рынках. Эти шаги будут способствовать обеспечению стабильности доходов фермеров и компаний.

Зейнал Нагдалиев выразил уверенность, что дискуссии, проводимые на региональном совещании, внесут значительный вклад в достижение поставленных целей, получение более высоких результатов в хлопководстве и устойчивое развитие отрасли.