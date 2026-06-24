Хлопководство в Азербайджане влияет на благосостояние до 300 тысяч человек в регионах

Хлопководство – одно из важнейших направлений аграрного сектора страны, как в экономическом, так и в социальном плане.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на региональном совещании в Сабирабадском районе, посвященном обсуждению задач по достижению целей, поставленных в хлопководческом секторе в рамках «Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы».

Министр подчеркнул, что в 2025 году в секторе производства и переработки хлопка работало около 50 тысяч постоянных и сезонных рабочих. Это напрямую повлияло на уровень благосостояния 200-300 тысяч человек и сыграло важную роль в стабилизации доходов в регионах.