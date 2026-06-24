Фархад Мамедов: BBC неделю искал повод не публиковать мое интервью

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: страница Ф.Мамедова в Facebook

На прошлой неделе, в среду 17 июня, сотрудница азербайджанского бюро британского общественного телевещателя BBC обратилась с предложением интервью по теме мирной повестки между Азербайджаном и Арменией после парламентских выборов в Армении.

Хотя я был в отъезде, все же выкроил время для интервью утром в 09:00. Всегда интересно выслушать вопросы британской пропаганды и понять куда ветер дует. Вопросы касались пресловутого референдума, невозможности его проведения, возможных действий Азербайджана, сложности внутренней политической ситуации в Армении. В вопросах был такой момент, что Баку своими требованиями по референдуму провоцирует правительство Армении использовать административный ресурс для достижения результата.

Со своей стороны я только отметил, что Вашингтон, Лондон, Брюссель признали выборы в Армении победой демократии, и все, что делал премьер Армении до выборов и после считаются демократическими шагами. Таким образом, премьер Армении может в том же порядке продолжать демократическими методами добиваться проведения референдума, тем более это внутреннее дело Армении.

Последний вопрос был о том, что будет ли Азербайджан продолжать оказывать давление на Турцию, чтобы армяно-турецкая граница не открывалась. На это ответил, что президент Турции принимает решения самостоятельно и не нуждается в советах, тем более невозможно оказывать на него давление. Есть позиция Азербайджана и согласованная мирная повестка с Арменией, и эту повестку поддерживает официальная Анкара.

По вопросам были понятны основные тезисы, полученные из Лондона.

Прошло двое суток, однако интервью так и не появлялось на Youtube канале азербайджанского бюро BBC. Написал журналистке, и ответ был таким, что работают над текстом. Через еще пару суток на вопрос о судьбе интервью из бюро ответили, что есть проблемы с моим изображением. На это ответил, что я не обижусь, если моя голова будет выходить за рамки. Если честно, у меня уже был спортивный интерес.

Прошла неделя…

На мое последнее напоминание из BBC сказали, что оказывается голос оказался приглушенным.

Обычно СМИ должны быть оперативными, но это не про BBC.

СМИ с мировым именем должны быть профессиональны. Но это не про BBC.

Пришел к выводу, что мои ответы не отвечали интересам BBC и доводы на третий и пятый день после интервью о том, что картинка кривая и голос приглушен, не выдерживают критики.