 Фархад Мамедов: BBC неделю искал повод не публиковать мое интервью | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Фархад Мамедов: BBC неделю искал повод не публиковать мое интервью

First News Media14:43 - Сегодня
Фархад Мамедов: BBC неделю искал повод не публиковать мое интервью

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: страница Ф.Мамедова в Facebook

На прошлой неделе, в среду 17 июня, сотрудница азербайджанского бюро британского общественного телевещателя BBC обратилась с предложением интервью по теме мирной повестки между Азербайджаном и Арменией после парламентских выборов в Армении.

Хотя я был в отъезде, все же выкроил время для интервью утром в 09:00. Всегда интересно выслушать вопросы британской пропаганды и понять куда ветер дует. Вопросы касались пресловутого референдума, невозможности его проведения, возможных действий Азербайджана, сложности внутренней политической ситуации в Армении. В вопросах был такой момент, что Баку своими требованиями по референдуму провоцирует правительство Армении использовать административный ресурс для достижения результата.

Со своей стороны я только отметил, что Вашингтон, Лондон, Брюссель признали выборы в Армении победой демократии, и все, что делал премьер Армении до выборов и после считаются демократическими шагами. Таким образом, премьер Армении может в том же порядке продолжать демократическими методами добиваться проведения референдума, тем более это внутреннее дело Армении.

Последний вопрос был о том, что будет ли Азербайджан продолжать оказывать давление на Турцию, чтобы армяно-турецкая граница не открывалась. На это ответил, что президент Турции принимает решения самостоятельно и не нуждается в советах, тем более невозможно оказывать на него давление. Есть позиция Азербайджана и согласованная мирная повестка с Арменией, и эту повестку поддерживает официальная Анкара.

По вопросам были понятны основные тезисы, полученные из Лондона.

Прошло двое суток, однако интервью так и не появлялось на Youtube канале азербайджанского бюро BBC. Написал журналистке, и ответ был таким, что работают над текстом. Через еще пару суток на вопрос о судьбе интервью из бюро ответили, что есть проблемы с моим изображением. На это ответил, что я не обижусь, если моя голова будет выходить за рамки. Если честно, у меня уже был спортивный интерес.

Прошла неделя…

На мое последнее напоминание из BBC сказали, что оказывается голос оказался приглушенным.

Обычно СМИ должны быть оперативными, но это не про BBC.

СМИ с мировым именем должны быть профессиональны. Но это не про BBC.

Пришел к выводу, что мои ответы не отвечали интересам BBC и доводы на третий и пятый день после интервью о том, что картинка кривая и голос приглушен, не выдерживают критики.

Поделиться:
345

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального ...

Общество

«Lankaran»: AZAL получил первый Airbus A321neo - ФОТО

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидаются дожди

Общество

Снижены цены на билеты на поезд Баку–Тбилиси - ФОТО

Политика

Председатель Госагентства: Карабахский ирригационный канал улучшит водоснабжение 166 тысяч гектаров территории

Фархад Мамедов: BBC неделю искал повод не публиковать мое интервью

Хлопководство в Азербайджане влияет на благосостояние до 300 тысяч человек в регионах

Помощник Президента: Планируется разработка механизмов страхования в хлопководстве

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор

Кандидат от Азербайджана избран членом Комитета ООН по правам ребёнка

Чингиз Аскеров: Решение Европейского суда - несправедливо, предвзято и противоречит положениям международного права

Главу бакинского офиса СЕ вызвали в МИД Азербайджана

Последние новости

Икрам Алискеров: «Мне кажется, что здесь в Баку я как дома»

Сегодня, 15:15

«Lankaran»: AZAL получил первый Airbus A321neo - ФОТО

Сегодня, 15:10

Технические переговоры Ирана и США возобновятся в начале следующей недели

Сегодня, 15:05

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции - ФОТО

Сегодня, 15:04

Председатель Госагентства: Карабахский ирригационный канал улучшит водоснабжение 166 тысяч гектаров территории

Сегодня, 14:51

В ОДКБ заявили, что ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется

Сегодня, 14:46

Фархад Мамедов: BBC неделю искал повод не публиковать мое интервью

Сегодня, 14:43

Трамп: Иран у меня «на крючке»

Сегодня, 14:40

Бразильский боец UFC Мишель Перейра поделился ожиданиями от поединка с Шарой Магомедовым в Баку

Сегодня, 14:35

Погода на четверг: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 14:32

Матеус Камильо: «Думаю, этот бой с Назимом Садыховым завершится досрочно»

Сегодня, 14:23

В Анкаре ликвидировали готовившего акцию насилия во время саммита НАТО боевика ИГ

Сегодня, 14:17

Хлопководство в Азербайджане влияет на благосостояние до 300 тысяч человек в регионах

Сегодня, 14:12

Помощник Президента: Планируется разработка механизмов страхования в хлопководстве

Сегодня, 14:11

Первый случай заболевания лихорадкой Эбола выявили во Франции

Сегодня, 14:05

ОДКБ: недружественные шаги Запада вокруг Армении могут привести к обострению

Сегодня, 13:57

Тахир Абдуллаев: «Я считаю, что должен был попасть в UFC еще раньше»

Сегодня, 13:50

Снижены цены на билеты на поезд Баку–Тбилиси - ФОТО

Сегодня, 13:48

Мужчина, отравившийся уксусной кислотой, скончался в больнице Баку

Сегодня, 13:42

Боец UFC Чарльз Джонсон: «Встретили в Баку так же тепло, как и в США»

Сегодня, 13:30
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02