Председатель Госагентства: Карабахский ирригационный канал улучшит водоснабжение 166 тысяч гектаров территории

Продолжается реализация стратегически важных проектов по улучшению водоснабжения Карабаха и Центрально-Аранского региона.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на региональном совещании в Сабирабадском районе, посвященном обсуждению задач по достижению целевых показателей для хлопководства в рамках «Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы».

Заур Микаилов отметил, что Карабахский ирригационный канал протяженностью более 172 километров создаст качественно новый этап в водоснабжении Евлахского, Геранбойского, Бардинского, Агджабединского, Агдамского, Тертерского, Бейляганского и Имишлиского районов.

По словам председателя агентства, в результате реализации проекта улучшится водоснабжение территории площадью в общей сложности 166 тыс. гектаров. Кроме того, будет обеспечено дополнительное водоснабжение гидроузла Бахрамтепе, что послужит стабилизации водоснабжения в Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском, Биласуварском и Джалилабадском районах.