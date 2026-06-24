«Lankaran»: AZAL получил первый Airbus A321neo - ФОТО

В Гамбурге состоялась торжественная церемония передачи первого самолета Airbus A321neo национальному авиаперевозчику Азербайджана - Azerbaijan Airlines (AZAL).

Мероприятие началось с пресс-конференции и медиа-тура по производственному комплексу Airbus в Гамбурге (Германия), в ходе которого журналисты ознакомились с производственными мощностями предприятия и основными этапами сборки современных пассажирских самолетов.

Как сообщает 1news.az из Гамбурга, представители Airbus продемонстрировали участникам технологические процессы, используемые при производстве воздушных судов семейства A320, а также рассказали о внедряемых инновациях и стандартах качества.

После завершения ознакомительной программы состоялась официальная церемония передачи первого Airbus A321neo авиакомпании AZAL.

С приветственными выступлениями выступили исполнительный вице-президент программы Airbus A320 Family Кристоф Заммерт, вице-президент по продажам Airbus в Восточной Европе и Центральной Азии Шарбель Юзкатли, старший вице-президент и глава подразделения EMEA компании AerCap Джон Гован, генеральный менеджер программ Airbus компании CFM Брюно Кастола, а также коммерческий директор Azerbaijan Airlines Джамиль Манизаде.

В рамках церемонии гостям был представлен видеоролик, посвященный процессу создания самолета A321neo, после чего состоялась официальная передача воздушного судна и вручение памятных наград.

Новый самолет получил имя «Lankaran» в честь одного из живописных регионов Азербайджана.

После завершения официальной части участники мероприятия осмотрели новый лайнер и сделали памятные фотографии на его фоне.

Airbus A321neo является одним из наиболее современных узкофюзеляжных самолетов в мире. Воздушное судно отличается высокой топливной эффективностью, сниженным уровнем выбросов и повышенным комфортом для пассажиров.

Самолет «Lankaran» станет первым Airbus A321neo в парке AZAL и будет использоваться для выполнения международных рейсов авиакомпании.