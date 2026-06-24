Эмин Амруллаев: «Бесплатного образования не существует нигде в мире»

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев ответил на критику по поводу стоимости обучения в азербайджанских вузах.

В своем статусе в социальной сети Facebook министр науки и образования Эмин Амруллаев отмечает следующее: «В каждом интервью мы, как Министерство науки и образования, стараемся затрагивать определённые вопросы и тем самым активизировать общественную дискуссию в сфере образования. Как государственный орган, мы считаем такие обсуждения полезными. Практически после каждого интервью можно наблюдать, как отдельные высказывания вырываются из контекста и направляются в неверное русло, что, в свою очередь, снижает эффективность самой дискуссии. Оставляя в стороне вопрос о том, происходит ли это намеренно или по незнанию, перейду к сути - а именно к повторному разъяснению мыслей, высказанных в последнем интервью относительно расходов на высшее образование».

По словам Э.Амруллаева суть его мысли заключалась в следующем: «В Азербайджане объём средств, приходящийся на одного студента (то есть расходы на его обучение), ниже, чем в развитых странах. И хотя низкая стоимость обучения с социальной точки зрения воспринимается положительно, в целом она является одним из факторов, влияющих на качество образования. Иными словами, образование, как и любая другая сфера, требует инвестиций, а финансирование является одним из ключевых факторов, определяющих его качество. Ведь заработная плата преподавателей, материально-техническая база вузов, научные исследования и многие другие направления напрямую зависят от объёма финансирования. Некоторые граждане, комментируя эти высказывания, подчёркивают, что в ряде стран образование является «бесплатным», и на этом основании утверждают, что сказанное, мягко говоря, не соответствует действительности. Кто-то ограничился комментариями, кто-то выступил с критикой, а кто-то даже подготовил плакаты и попытался широко распространить их среди общественности. Так какова же реальная ситуация?».

Эмин Амруллаев подчеркивает, что «прежде всего, «бесплатного» образования не существует нигде в мире», отмечая, что «образование всегда требует финансирования» и заявляя следующее: «Так, в качестве примера часто приводятся такие страны, как Австрия, Германия и Франция. В этих странах ежегодные расходы на обучение одного студента на уровне бакалавриата составляют от 10 до 18 тысяч евро (с учётом паритета покупательной способности). При этом сумма в размере 500–1000 евро, которую студент платит в Австрии или Франции, представляет собой регистрационный сбор за семестр, а не плату за обучение. Иными словами, в этих странах стоимость обучения не является низкой - просто для определённого числа граждан эти расходы берёт на себя государство. Кроме того, далеко не все граждане стремятся получить высшее образование. Примерно 40–60% выпускников выбирают профессионально-техническое образование. Подтверждение приведённых данных, а также более подробную информацию можно найти по ссылке».

Рассказывая о том, как обстоят дела в Азербайджане, министр подчеркивает, что в стране определённая часть граждан также получает образование за счёт государства: «Ежегодно более половины поступающих на программы бакалавриата - свыше 30 тысяч студентов - обучаются на бесплатной основе. Финансирование их обучения осуществляется в рамках государственного заказа. Иными словами, государство, анализируя будущие потребности экономики, берёт на себя расходы по подготовке необходимого числа специалистов. Ряд направлений подготовки, например медицинские и сельскохозяйственные специальности, полностью финансируются за счёт государственного заказа, поскольку потребность в таких кадрах особенно высока. Кроме того, для постепенного повышения качества образования ежегодно по ряду специальностей в рамках программы SABAH к расходам на обучение дополнительно выделяются средства в объёме, сопоставимом с финансированием по государственному заказу. Более высоких затрат также требуют программы двойных дипломов и образовательные программы, реализуемые совместно с зарубежными университетами. Для справки отмечу, что расходы на обучение по таким программам сопоставимы с аналогичными показателями в развитых странах».

В свое публикации Э.Амруллаев отвечает на вопрос о том, почему в Азербайджане наряду с бесплатным существует и платное высшее образование: «Ответ во многом связан со спросом на высшее образование. В нашей стране практически каждый стремится получить диплом вуза, а число желающих, например, стать юристами значительно превышает потребности рынка труда в специалистах этого профиля. Государство же финансирует обучение лишь того количества граждан, которое считает необходимым с точки зрения потребностей экономики. Рассмотрим в качестве примера специальность «юриспруденция». Ежегодно в рамках государственного заказа финансируется обучение 600 студентов, которые фактически получают образование бесплатно. Однако помимо них на эту специальность на платной основе поступают ещё 895 человек. При этом набранных ими баллов было бы достаточно для поступления на другие специальности на бюджетной основе, то есть без оплаты обучения. Тем не менее они сознательно выбирают платное обучение по специальности «юриспруденция». Это свидетельствует о том, что многие абитуриенты предпочитают обучаться по выбранной ими специальности за собственный счёт, а не получать бесплатное образование по другому направлению подготовки».

По словам Э.Амруллаева, несмотря на то что размер финансирования по государственному заказу постепенно увеличивается, по многим специальностям сумма, которую платят студенты, всё ещё ниже объёма государственного финансирования: «Иными словами, в Азербайджане годовая стоимость обучения по таким направлениям, как компьютерная инженерия, финансы или строительная инженерия, составляет в среднем 1500-2000 манатов. Мой аргумент заключается в том, что за такие средства невозможно обеспечить подготовку высококвалифицированного специалиста, способного конкурировать на глобальном рынке труда. К примеру, если ежемесячная заработная плата квалифицированного IT-специалиста составляет от 2500 до 5000 манатов, то выпускник сможет компенсировать все расходы на своё обучение (2000 манатов × 4 года = 8000 манатов) всего за три-четыре месяца работы. Любой человек, хотя бы немного разбирающийся в финансах, понимает, что столь высокая доходность практически недостижима для обычных инвестиций. Иными словами, образование, стоящее слишком дёшево, в лучшем случае может привести лишь к получению диплома, но не гарантирует качественной подготовки специалиста».

Говоря о цели всех этих рассуждений, министр науки и образования отмечает, что она вовсе не заключается в том, чтобы выступать за повышение платы за обучение в вузах: «Цель - обсудить эту реальность конструктивно. Реальность состоит в том, что расходы на обучение студентов, обучающихся в рамках государственного заказа, программы SABAH, программ двойных дипломов, а также в совместных с зарубежными странами университетских проектах, покрываются государством. Именно таким образом финансируется подготовка специалистов, необходимых экономике страны. Более того, государство поэтапно увеличивает объёмы такого финансирования. Вместе с тем, поскольку число желающих получить высшее образование значительно превышает потребности рынка труда, гражданам предоставляется возможность обучаться и на платной основе. Хотя низкая стоимость платного обучения может казаться выгодной для студента в краткосрочной перспективе, в долгосрочном плане это не приносит существенной пользы ни самому обучающемуся, ни обществу в целом».

«Как Министерство науки и образования, мы выступаем за то, чтобы как можно больше граждан Азербайджана получали высшее образование. Однако наряду с количественными показателями необходимо думать и о качестве. Качество образования зависит от целого ряда факторов - масштаба системы, объёмов финансирования, общего уровня образования, а также других составляющих. Мы убеждены, что со временем сможем найти оптимальный баланс между всеми этими факторами, однако для этого требуется время и последовательная работа.

Наш посыл гражданам заключается в следующем: в ряде случаев стоит рассмотреть возможность получения качественного профессионального образования вместо того, чтобы стремиться исключительно к диплому о высшем образовании, не обеспечивающему должного уровня подготовки» - отмечает министр науки и образования АР.

По словам Э.Амруллаева, «в подобных дискуссиях, пожалуй, проще всего оставить в социальных сетях необоснованный комментарий»: «Однако любые оценки и позиции должны опираться на факты и весомые аргументы. Образовательная политика - достаточно сложная сфера, где принятие решений неизбежно связано с непростым выбором и необходимостью учитывать множество факторов. Рассматривать регистрационный взнос, который платит студент, как полную стоимость обучения и преподносить это обществу в качестве факта - ошибочный и крайне поверхностный подход. Подобная позиция не способствует ни развитию граждан, ни прогрессу страны. Наша же цель заключается в обеспечении развития и поступательного движения вперёд».