Нуман Куртулмуш: Турция всецело поддерживает прочный мир на Южном Кавказе

Карабахский регион Азербайджана более тридцати лет находился под незаконной армянской оккупацией, однако благодаря блестящей победе, одержанной азербайджанской армией, эти территории освобождены, и теперь на Южном Кавказе открывается новая глава.

Об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) 24 июня в Баку.

«Мы приветствуем мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, которые уже принесли ощутимые результаты. Хочу подтвердить, что мы всецело поддерживаем мирный процесс на Южном Кавказе. Надеюсь, что между Азербайджаном и Арменией воцарится прочный и окончательный мир, и Южный Кавказ будет регионом мира, стабильности и благополучия», - подчеркнул он.

Источник: Anadolu