Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем - ФОТО

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 24 июня встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Как сообщили в Кабинете Министров, в ходе встречи проведение в Баку 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества было оценено как важное событие.

С удовлетворением отмечалось, что отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на братстве, союзничестве и взаимном доверии, успешно развиваются во всех сферах.

Подчеркивалось, что межпарламентское сотрудничество является важной составляющей двусторонних отношений, отмечалась значимость тесных контактов и взаимных визитов между законодательными органами обеих стран.

Стороны выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкое стратегическое партнерство и впредь будет обогащаться новым содержанием, и обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.