 Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем - ФОТО

First News Media19:00 - Сегодня
Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем - ФОТО

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 24 июня встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Как сообщили в Кабинете Министров, в ходе встречи проведение в Баку 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества было оценено как важное событие.

С удовлетворением отмечалось, что отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на братстве, союзничестве и взаимном доверии, успешно развиваются во всех сферах.

Подчеркивалось, что межпарламентское сотрудничество является важной составляющей двусторонних отношений, отмечалась значимость тесных контактов и взаимных визитов между законодательными органами обеих стран.

Стороны выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкое стратегическое партнерство и впредь будет обогащаться новым содержанием, и обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Поделиться:
210

Актуально

Экономика

Цена азербайджанской нефти упала ниже $74 - ОБНОВЛЕНО

Политика

Мид: решительно осуждаем и отвергаем необоснованные заявления мид Франции

Политика

Глава МИД Азербайджана отбыл в Польшу на конференцию по восстановлению Украины - ...

Общество

В Азербайджане у некоторых банков возникли технические проблемы с ...

Политика

Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем - ФОТО

Мид: решительно осуждаем и отвергаем необоснованные заявления мид Франции

Состоялась церемония открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Нуман Куртулмуш: Турция всецело поддерживает прочный мир на Южном Кавказе

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили достигнутое соглашение между США и Ираном

Азербайджан введет безвизовый режим для граждан Кореи в ближайшее время

В Азербайджане утверждены размеры должностных окладов сотрудников дипслужбы

Азербайджанский лидер: Сегодня мир уже является реальностью - ВИДЕО

Последние новости

Золото резко подешевело

Сегодня, 20:00

Илькин Исмайылов освобождён от должности

Сегодня, 19:45

В Сумгайыте столкнулись грузовые автомобили - ВИДЕО

Сегодня, 19:40

TƏBİB ответил на обвинения Фархада Мехтиева в связи со смертью его дочери

Сегодня, 19:30

В Баку задержан мужчина, который разбивал свой телефон об автомобили и требовал деньги - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем - ФОТО

Сегодня, 19:00

Экстремальная жара парализует железнодорожное движение в Бельгии

Сегодня, 18:45

Мид: решительно осуждаем и отвергаем необоснованные заявления мид Франции

Сегодня, 18:30

Украина ударила по второму за неделю центру космической связи России

Сегодня, 18:15

Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спикером Парламента Ирана

Сегодня, 17:58

Цена азербайджанской нефти упала ниже $74 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:52

Трамп анонсировал отправку американских инспекторов в Иран

Сегодня, 17:45

ГПС: за последние дни предотвращен ввоз из Ирана более 41 кг наркотиков - ФОТО

Сегодня, 17:35

Стала известна причина технических проблем с картами ряда азербайджанских банков

Сегодня, 17:24

Состоялась церемония открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:17

Нуман Куртулмуш: Турция всецело поддерживает прочный мир на Южном Кавказе

Сегодня, 17:05

СМИ: заседание Совета мира по Газе пройдет на Кипре с 30 июня по 1 июля

Сегодня, 17:00

Глава МИД Азербайджана отбыл в Польшу на конференцию по восстановлению Украины - ФОТО

Сегодня, 16:50

Стратегический выбор Армении важен для России - Песков

Сегодня, 16:45

Трамп опроверг сообщения о выплатах Ирану

Сегодня, 16:40
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02