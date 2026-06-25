МИД Азербайджана поздравил Словению с Днем государственности - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Словению по случаю Дня государственности.
Как передает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.
"Поздравляем правительство и народ Словении по случаю Дня государственности. С Днем государственности, Словения!", - говорится в сообщении.
We congratulate the Government and people of Slovenia on the occasion of Statehood Day.
Happy Statehood Day, Slovenia! 🇦🇿🇸🇮@MZEZ_RS pic.twitter.com/0asDtvGIvL — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 25, 2026
180