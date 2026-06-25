МИД Азербайджана поздравил Словению с Днем государственности - ФОТО

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Словению по случаю Дня государственности.

Как передает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.

"Поздравляем правительство и народ Словении по случаю Дня государственности. С Днем государственности, Словения!", - говорится в сообщении.