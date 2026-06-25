Вице-губернатор Астраханской области посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО

25 июня находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с вице-губернатором Астраханской области Российской Федерации, председателем правительства Астраханской области Денисом Афанасьевым посетила Аллею почетного захоронения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала делегация с уважением почтила память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, на ее могилу возложены цветы.

Также была почтена память видного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, на их могилы были возложены цветы.

Астраханская делегация посетила на Аллее почетного захоронения могилу Народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева, возложила на нее цветы.