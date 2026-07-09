 Эльхан Мамедов заявил, что ЧМ-2026 оставит долгосрочное наследие, подтверждая видение Джанни Инфантино | 1news.az | Новости
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Эльхан Мамедов заявил, что ЧМ-2026 оставит долгосрочное наследие, подтверждая видение Джанни Инфантино

First News Media21:52 - Сегодня
Эльхан Мамедов заявил, что ЧМ-2026 оставит долгосрочное наследие, подтверждая видение Джанни Инфантино

Старший директор ФИФА по работе с ассоциациями-членами Эльхан Мамедов в посте, опубликованном в социальной LinkedIn, высоко отозвался о проходящем Чемпионате Мира -2026, назвав его турниром, который укрепляет футбол во всех 211 ассоциациях-членах.

Это сообщение переключает внимание с недавних скандалов вне поля на саму игру и долгосрочное наследие развития, которое продвигает президент ФИФА Джанни Инфантино.

Выступление прозвучало в напряженный момент турнира. Плей-офф омрачили споры вокруг судейства — от решения дисциплинарного комитета, разрешившего американцу Фоларуну Балогану играть после красной карточки, до серии спорных вмешательств VAR, включая отмененный гол, вызвавший протесты Египта после драматического вылета от Аргентины. На этом фоне сообщение Мамедова в его личном аккаунте LinkedIn выглядит как намеренное возвращение к основам.

«Каждый ЧМ ФИФА порождает дебаты и привлекает огромное внимание, — написал он. — Такова природа крупнейшего спортивного события в мире. Но в конечном счете футбол говорит сам за себя — и этот турнир заявил о себе громко».

Опираясь на работу с футбольными руководителями всех конфедераций, Мамедов отметил, что вновь и вновь звучит одна мысль: общая гордость за сам футбол и убежденность, что игра становится сильнее во всем мире в соответствии с видением президента Инфантино и охватывает самые отдаленные уголки планеты.

По его словам, это видение основано на простой идее: каждый успешный ЧМ должен оставлять долгосрочное наследие, выходящее за рамки финального свистка. Он указал на программу FIFA Forward — крупнейшую в мире программу развития спорта как по географическому охвату, так и по объему финансирования, в рамках которой доходы от соревнований ФИФА напрямую реинвестируются в развитие футбола во всех 211 ассоциациях-членах.

«Результаты говорят сами за себя», — написал Мамедов. По всему миру, отметил он, ассоциации-члены построили академии, развили детско-юношеский футбол, расширили женский футбол, улучшили инфраструктуру и создали больше возможностей для будущих поколений. В итоге, подчеркнул он, международный футбол стал конкурентнее, чем когда-либо.

«Сегодня нет легких матчей — и это хорошо для футбола», — продолжил он. Эта конкурентность в полной мере проявилась на турнире: команды, от которых раньше ожидали тихого поражения, теперь доводят сильнейших до предела в последние минуты. Это, добавил он, «результат многолетних целенаправленных инвестиций ассоциаций-членов и самое ясное доказательство того, что видение президента работает».

Мамедов провел параллель с ЧМ в Катаре, вспомнив дебаты и прогнозы, которые предшествовали турниру, прежде чем его признали одним из лучших в истории. «Великие турниры часто заранее осуждают, а потом оправдывают самим футболом», — написал он. Версия 2026 года — крупнейшая в истории — идет по тому же пути: незабываемые моменты на поле и не менее громкие события за его пределами

Как футбольный функционер и преданный болельщик, добавил Мамедов, он считает, что главный успех этого ЧМ — не только команда, которая поднимет трофей, «но и миллионы молодых людей, которых он вдохновляет и вселяет надежду, и более сильное будущее, которое он создает для футбола повсюду».

«Именно такое наследие стремится строить ФИФА — и его стоит отмечать», — заключил он, попрощавшись с подписчиками словами: наслаждайтесь ЧМ-2026.

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