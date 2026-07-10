Новым главным тренером сборной Португалии стал Жорже Жезуш

Жорже Жезуш назначен новым главным тренером сборной Португалии, сообщается на сайте Федерации футбола страны.

Он сменил Роберто Мартинеса, который покинул пост 8 июля после вылета команды в 1/8 финала чемпионата мира‑2026, где португальцы уступили Испании (0:1).

Испанский специалист возглавлял сборную с 2023 года: вместе с ним команда выиграла Лигу наций‑2025 и дошла до четвертьфинала Евро‑2024.

Жезуш, которому 72 года, в прошлом сезоне работал с клубом «Аль‑Наср».