«Карабах» уверенно обыграл «Вестри» в первом матче - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
«Карабах» завершил первый матч против «Вестри» уверенной победой.
Агдамский клуб на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова обыграл исландскую команду со счётом 3:0.
Третий гол на 86-й минуте забил Ренальдо Сефас, укрепив преимущество хозяев.
Ответная встреча команд состоится через неделю в Исландии.
20:53
Во встрече «Карабах» — «Вестри» завершился первый тайм.
После первых 45 минут агдамский клуб ведёт со счётом 2:0.
В компенсированное к первому тайму время (45+2) Абдулла Зубир отправил второй мяч в ворота гостей, увеличив преимущество «Карабаха».
20:38
В матче «Карабах» — «Вестри» открыт счёт.
На 30-й минуте новый трансфер агдамского клуба Закария Саво забил первый гол и вывел «Карабах» вперёд.
20:08
В Баку стартовал матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и исландским клубом «Вестри».
Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
19:17
Стали известны стартовые составы азербайджанского «Карабаха» и исландского «Вестри» на первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 20:00 по местному времени.
«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Варконьи, Бруну Ланга, Марко Янкович, Абдулла Зубир, Закария Саво, Кади Боржес, Алексей Кащук, Педро Бикальо, Бадави Гусейнов.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.
«Вестри»: Марвин Стейнарссон, Эдсон, Ибрахима Бальде, Тордур Гуннар Хафторссон, Тибанг Пхете, Арнар Сваварссон, Гуннар Йонас Хаукссон, Эльмар Гардарссон, Бреки Херманнссон, Константин Чешмеджиев.
Главный тренер: Даниэль Осафо-Баду.
Ответный матч между командами состоится 16 июля в Исландии.