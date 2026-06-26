На территории Азербайджана наблюдаются дожди с грозами - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По состоянию на утро 26 июня, в некоторых районах страны наблюдаются периодические грозы и дожди, осадки в Балакен-Шекинской зоне носят ливневый характер.

Как сообщает Report, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков составило: в Шеки (Кишчай) — 37, в Загатале — 20, в Огузе — 19, в Кахе — 15, в Балакене — 12, в Гейчае и Габале — 10, в Мингячевире — 9, в Шамахе — 8, в Агдаме — 7, на Шахдаге — 6, в Гусаре — 5, в Губе — 4, в Зардабе — 3, в Гобустане — 2, в Нахчыване, Ордубаде, Гедабеке, Хызы, Шабране, Барде, Тертере, Евлахе, Имишли, Шуше, Физули, Кельбаджаре и Зангилане — до 1 мм.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 31, в Нахчыванской АР — 32, в Аранских районах — 35, в горных районах — до 23 градусов тепла.