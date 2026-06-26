За сутки в Азербайджане раскрыто 58 преступлений, задержан 61 подозреваемый

За минувшие сутки сотрудники органов внутренних дел обеспечили раскрытие 58 преступлений, зарегистрированных на территории Азербайджана.

Кроме того, правоохранителям удалось раскрыть еще шесть преступлений, которые оставались нераскрытыми с прошлых периодов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отмечает 1news.az, со ссылкой на АРА, по информации ведомства, в течение суток были задержаны и переданы по назначению 158 человек, объявленных в розыск. Из них 144 человека разыскивались в качестве должников.

Помимо этого, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выявили 26 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также шесть случаев обнаружения и изъятия незаконно хранившихся оружия и боеприпасов.

В Министерстве внутренних дел также сообщили, что за отчетный период были задержаны 61 человек, подозреваемый в совершении различных преступлений.

Правоохранительные органы продолжают оперативно-служебные мероприятия, направленные на обеспечение общественной безопасности, раскрытие преступлений и задержание лиц, находящихся в розыске.