Урсула фон дер Ляйен 1 июля посетит Азербайджан

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 июля прибудет в Азербайджан.

Как передает 1news.az, об этом сообщает телеканал AnewZ.

Согласно информации, визит состоится после поездки главы Еврокомиссии в Армению и станет ее первым визитом в Азербайджан с июля 2022 года.

Ожидается, что в ходе предстоящего визита будут обсуждены текущее состояние и перспективы отношений между Европейским союзом и Азербайджаном, сотрудничество в энергетической сфере, а также региональные процессы.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос будет сопровождать председателя Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе регионального визита, который проходит на фоне стремления Брюсселя укрепить транспортные, энергетические и цифровые связи на Южном Кавказе.