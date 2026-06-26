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Водителей призвали отказаться от управления автомобилем в сонном состоянии - ВИДЕО

Джамиля Суджадинова11:37 - Сегодня
Водителей призвали отказаться от управления автомобилем в сонном состоянии - ВИДЕО

Государственная дорожная полиция призвала водителей не садиться за руль в утомленном состоянии после двух аварий.

Как сообщает 1news.az, Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям с призывом соблюдать повышенную осторожность за рулем и не управлять транспортными средствами в состоянии усталости или сонливости. 

Поводом для обращения стали два дорожно-транспортных происшествия, произошедшие 25 июня на различных участках автомобильной дороги Баку — Газах.

Первый инцидент произошел около 07:00 на территории Гёйгёльского района. По информации ведомства, грузовой автомобиль марки MAN под управлением иностранного гражданина столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем марки ВАЗ, за рулем которого находился Мехман Ибрагимов. 

После удара водитель легкового автомобиля потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части.

Второе дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано на территории Кюрдамирского района.

Там грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом, которым управлял Вахид Аллахвердиев, съехал с дороги и опрокинулся в водный канал.

В Государственной дорожной полиции отметили, что в обоих случаях удалось избежать человеческих жертв.

Вместе с тем предварительный анализ обстоятельств происшествий свидетельствует о высокой вероятности того, что причиной аварий могли стать усталость водителей, сонливость либо потеря концентрации вследствие отвлечения внимания во время управления транспортными средствами.

В ведомстве подчеркнули, что столкновения автомобилей, движущихся в одном направлении по одной полосе, а также беспричинный съезд транспортного средства за пределы проезжей части нередко связаны именно с переутомлением водителей или использованием факторов, отвлекающих внимание от дорожной обстановки.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь призвало всех участников дорожного движения, особенно водителей, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, строго соблюдать правила дорожного движения, придерживаться установленного режима труда и отдыха, отказаться от любых действий, способных отвлечь внимание во время управления автомобилем, а также не садиться за руль в утомленном или сонном состоянии.

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