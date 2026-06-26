«Мы всегда будем единым сердцем и единым кулаком»: Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных сил - ФОТО

Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан со 108-й годовщиной создания Вооруженных сил.

«Мы приветствуем героические Вооруженные силы Азербайджана, которые не щадя сил, днем и ночью несут службу ради безопасности и спокойствия братского Азербайджана», - говорится в публикации на странице турецкого оборонного ведомства в социальной сети Х.

«Мы всегда будем оставаться единым сердцем и единым кулаком!» - подчеркивается в публикации.