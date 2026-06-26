«Мы всегда будем единым сердцем и единым кулаком»: Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных сил - ФОТО
Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан со 108-й годовщиной создания Вооруженных сил.
«Мы приветствуем героические Вооруженные силы Азербайджана, которые не щадя сил, днем и ночью несут службу ради безопасности и спокойствия братского Азербайджана», - говорится в публикации на странице турецкого оборонного ведомства в социальной сети Х.
«Мы всегда будем оставаться единым сердцем и единым кулаком!» - подчеркивается в публикации.
🇦🇿 Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 108’inci, kuruluş yıl dönümü kutlu olsun! 🇹🇷
Kardeş Azerbaycan’ın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini selamlıyoruz.
Her zaman tek yürek, tek yumruk olmaya devam edeceğiz! 💪… pic.twitter.com/ReYpcA8bG9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2026