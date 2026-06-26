В Парке Победы в городе Ханкенди прозвучал Марш Победы - ФОТО

По случаю 26 Июня — Дня Вооруженных сил в Парке Победы, расположенном в городе Ханкенди, прошло праздничное мероприятие.

Как сообщили региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в рамках мероприятия военный оркестр Министерства обороны исполнил марш Победы. Прозвучавший в парке марш создал праздничную атмосферу и вызвал большой интерес у жителей города. Жители встретили выступление военных аплодисментами, выразив свое уважение к государственным символам и Азербайджанской армии.

Праздничное мероприятие имело особое значение для пропаганды патриотизма и демонстрации уважения к Вооруженным силам.

Отметим, что по случаю 26 Июня — Дня Вооруженных сил в городе Ханкенди также состоялось шествие военнослужащих.