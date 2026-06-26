Посол: Великобритания намерена и дальше укреплять партнерство с Азербайджаном - Фото

Лондон намерен укреплять сотрудничество в оборонной сфере с Баку.

Как сообщает 1news.az, об этом новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман написал на своей странице в соцсети Х.

"В связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана я посетил Аллею шехидов и с глубоким уважением почтил память тех, кто пожертвовал своей жизнью ради защиты территориальной целостности страны. Великобритания высоко ценит развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере обороны и намерена и далее укреплять данное партнерство", - отметил дипломат.