День Вооруженных сил, отмечаемый в Азербайджане сегодня, служит закономерным подтверждением правильности того суверенного внешнеполитического курса, который республика последовательно и независимо выстраивает на протяжении десятилетий.

Для страны эта дата имеет особую значимость, это день триумфа национальной воли, суверенитета и той несокрушимой мощи, которую страна ковала на протяжении десятилетий. Каждое суверенное государство опирается на свои институты, но для Азербайджана, прошедшего через тяжелейшие испытания на рубеже веков, именно национальная армия стала главным гарантом исторической справедливости.

Армия - процесс формирования этого мощного института требовал колоссального времени и жесткой стратегической последовательности. Его основы закладывались еще общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, чья дальновидность позволила создать фундамент современной военной школы Азербайджана - начиная со знакового открытия еще в советскую эпоху, в далеком 1971 году, Военного училища (ныне Военного лицея) имени Джамшида Нахчыванского, давшего стране первые профессиональные военные кадры. Наследие общенационального лидера делом доказало свою жизнеспособность в Первую Карабахскую войну. Возвращение Гейдара Алиева к руководству страной в 1993 году пришлось на период глубочайшего военно-политического кризиса, когда отсутствие единого командования и засилье разрозненных политизированных отрядов вели к катастрофическим последствиям на фронте. Первым фундаментальным шагом новой власти стала ликвидация анархии: разрозненные добровольческие батальоны были расформированы, а на их базе началось экстренное создание регулярных воинских частей с жесткой централизованной дисциплиной и единой вертикалью подчинения.

Результаты этой титанической работы проявились незамедлительно в ходе зимней кампании 1993–1994 годов. Успешная Горадизская операция стала первой крупной стратегической победой возрождающейся регулярной Азербайджанской армии. Прорвав оборонительные рубежи противника, азербайджанские войска в условиях суровой зимы освободили более 20 населенных пунктов в Физулинском районе и важнейший железнодорожный узел Горадиз, вернув под контроль государства огромный стратегический плацдарм. Этот триумф имел колоссальное психологическое и практическое значение. Горадизская операция наглядно продемонстрировала, что скоординированные действия регулярных формирований, подкрепленные государственной волей и профессиональным планированием, способны ломать стратегические планы агрессора. Именно этот успех заставил противоположную сторону пойти на подписание соглашения о прекращении огня в мае 1994 года, что дало Баку необходимую передышку для развертывания долгосрочного, системного военного строительства.

После установления режима прекращения огня перед Гейдаром Алиевым встала задача коренной трансформации оборонного сектора - перевода войск с рельсов экстренной мобилизации на рельсы создания профессионального государственного института. Ключевой акцент был сделан на формировании полноценной национальной высшей военной школы. Высшие общевойсковое, военно-морское и военно-авиационное училища подверглись глубокому реформированию и переходу на международные стандарты обучения, а в 1999 году создание Военной академии Вооруженных сил заложило основу для подготовки старших и высших офицерских кадров, способных осуществлять оперативно-стратегическое планирование.

Одновременно с этим Баку начал активно выводить армию из международной изоляции. Присоединение к рамочной программе НАТО «Партнерство ради мира» в мае 1994 года открыло азербайджанским офицерам доступ к современным методикам штабного управления, а последующее участие в международных миротворческих операциях в Косово, Ираке и Афганистане дало азербайджанским военным бесценный практический опыт выполнения боевых и охранных задач в составе международных коалиций, закрепив за Баку статус надежного и предсказуемого геополитического партнера.

В этот же период Гейдар Алиев заложил фундамент стратегического сотрудничества с Вооруженными силами Турции. Наряду с институциональными реформами велась жесткая работа по централизации логистики, искоренению коррупционных схем в снабжении и восстановлению престижа воинской службы.

Символом этой новой эпохи стал указ Президента от 22 мая 1998 года, зафиксировавший 26 июня как официальный День Вооруженных сил. Важно понимать, что реализованная Гейдаром Алиевым Нефтяная стратегия и «Контракт века» рассматривались им как геополитический и финансовый базис для будущей модернизации - именно эта экономическая платформа впоследствии позволила государству кратно нарастить оборонные ассигнования.

В последующий период эта доктрина получила свое логическое, системное завершение.

Президент Ильхам Алиев перевел армейское строительство в плоскость создания сверхоснащенной военной машины XXI века, где передовая техническая мысль соединилась с абсолютной оперативной готовностью. Годы планомерной технической и тактической подготовки были направлены на решение главной национальной задачи. Азербайджан никогда не создавал бутафорские войска, преследуя цель сломать стереотип «армии парадов» и построить реальную боевую силу, способную функционировать в условиях современной бесконтактно-контактной войны. Отечественная война 2020 года сняла все вопросы, наглядно продемонстрировав, как за считанные дни можно полностью ликвидировать глубоко эшелонированную оборонительную систему противника. Хваленая «линия Оганяна», которую враг считал неприступной, была взломана в первые же дни операции, что предопределило крах всей тридцатилетней оккупационной инфраструктуры.

Уникальность этого успеха становится очевидной при сравнительном анализе действий крупнейших военных держав планеты в последние годы. В то время как признанные сильнейшие мировые армии - вооруженные силы США и России - в рамках своих последних кампаний и конфликтов регулярно сталкиваются со стратегической вязкостью, затяжными позиционными боями и колоссальными трудностями в достижении конечных целей, Азербайджан продемонстрировал филигранную точность реализации геополитических задач. Действуя в условиях жесткого дефицита времени и под жесточайшим дипломатическим давлением извне, Баку добился стопроцентного результата. Армия одержала чистую, абсолютную военную и политическую победу, создав редчайший прецедент в современной военной истории.

Технологическим стержнем этого блицкрига стало первое в мировой практике системное применение беспилотной авиации. Баку объединил ударные и разведывательные возможности турецких и израильских БПЛА в единый оперативный кулак. Азербайджанское командование увязало действия дронов, барражирующих боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы и традиционной артиллерии в режиме реального времени. Эта сетецентрическая модель ведения боя перевернула классические представления о военном искусстве. Ведущие страны Запада и Востока были вынуждены экстренно переписывать свои оборонные доктрины, признав опыт Азербайджана «революцией дронов». Новая тактика позволила полностью парализовать ПВО и логистику врага, уничтожить его бронетехнику на дальних подступах и радикально снизить потери среди собственного личного состава.

Однако технологии сами по себе не выигрывают войны. Об этом неоднократно заявлял Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: «Нашу Победу завоевали не технические средства, ее завоевали наши солдаты и офицеры. Они шли в бой, жертвуя своими жизнями, прорывая укрепления, и водрузили наш флаг на освобожденных землях».

Передовое оружие - лишь инструмент в руках человека. За годы независимости в Азербайджане сформировалось совершенно новое поколение молодых людей, мотивированных идеей бескомпромиссного восстановления исторической справедливости. Их патриотизм, стальная дисциплина и верность присяге оказались мощнее любого самого сверхсовременного вооружения.

Вершиной этого человеческого фактора и профессионализма спецподразделений стал штурм города Шуша. Операция вошла в анналы мировой военной науки как уникальный пример городской войны (urban warfare) в условиях высокогорья. Детальный разбор этих боев лег в основу специального исследования руководителя Проекта изучения городских войн военной академии США (Modern War Institute) Джона Спенсера. Американский аналитик в своей работе подчеркивает, что освобождение Шуши бойцами, которые взбирались по отвесным скалам практически вручную, имея при себе только легкое стрелковое и холодное оружие, опровергло все существующие тактические каноны. Спенсер акцентирует внимание на том, что азербайджанские подразделения полностью переиграли превосходящие силы обороняющихся за счет внезапности и ювелирной работы в плотной городской застройке. Город был взят с минимальными потерями и без применения тяжелой артиллерии, что позволило сохранить его историческое лицо.

Особого внимания заслуживает безукоризненный моральный облик Азербайджанской армии на протяжении всей кампании. Войска вели огонь исключительно по легитимным военным целям противника, а нормы международного гуманитарного права соблюдались неукоснительно. Азербайджанский солдат принципиально не воевал с мирным населением. На этот счет Президент Ильхам Алиев высказался однозначно: «Мы мстим на поле боя. Я говорил это и раньше, говорю и сегодня: мы никогда не воевали и не будем воевать против гражданского населения».

Баку продемонстрировал образец цивилизованного ведения боевых действий, что резко контрастировало с поведением противоположной стороны, которая от бессилия наносила подлые ракетные удары по спящим жилым кварталам Гянджи, Барды и Мингячевира. Эта гуманность Азербайджанской армии проистекает из национально-нравственных ориентиров общества и жесткого внутреннего контроля со стороны командования.

Именно этот колоссальный боевой опыт и продемонстрированная эффективность вывели оборонный потенциал Азербайджана на уровень официального признания ведущими аналитическими центрами планеты. В актуальных отчетах влиятельного глобального рейтинга Global Firepower, оценивающего совокупную военную мощь государств по более чем 60 факторам, Азербайджанская армия стабильно удерживает безоговорочное лидерство в своем регионе, оставляя далеко позади страны с бóльшими демографическими ресурсами. Схожие выводы транслируют и регулярные доклады Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), эксперты которого подчеркивают высочайший коэффициент полезного действия оборонных расходов Баку и грамотную структуру импорта высокотехнологичных систем.

Завершение Отечественной войны и последующие локальные успехи не стали поводом для ослабления бдительности. Напротив, процесс реформирования и модернизации Вооруженных сил Азербайджана получил новый мощный импульс, ориентированный на закрепление достигнутых геополитических итогов. Глава государства Ильхам Алиев однозначно определил текущее состояние оборонного сектора: «Сегодня Азербайджанская армия еще сильнее, чем та армия, которая одержала победу в 44-дневной войне».

В соответствии с этим вектором структура войск была глубоко модернизирована по передовому турецкому образцу. В стране появились принципиально новые мобильные соединения - бригады «Коммандо», заточенные под ведение автономных операций в любых физико-географических условиях. Радикальной трансформации подверглась и система военного образования. Создание Университета национальной обороны позволило объединить все профильные учебные заведения под единым началом и внедрить новейшие образовательные стандарты для офицерского состава.

Параллельно страна наращивает закупки тяжелого вооружения, ракетных систем большой дальности и роботизированных комплексов, что наглядно демонстрируют последние военные парады. Важнейшим фактором национальной безопасности стала глубокая интеграция армии с отечественным военно-промышленным комплексом. Министерство оборонной промышленности Азербайджана совместно с ведущими иностранными партнерами вышло на уровень серийного производства высокотехнологичной продукции. Страна самостоятельно выпускает беспилотные аппараты и барражирующие боеприпасы нового поколения, включая системы «Zərbə» и «Arkan», которые полностью закрывают потребности войск в рамках ведения современных сетецентрических войн. Международное сотрудничество Баку давно переросло формат простых закупок и трансформировалось в совместные научно-технические разработки с лидерами глобального рынка. Вооруженные силы Азербайджана сегодня - это не просто щит государства, это динамичный, высокотехнологичный и сверхопасный для любого потенциального агрессора организм, способный гарантировать стабильность, суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджанской Республики при любом развитии геополитической ситуации.